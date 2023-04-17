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3. Liga: Hanemann verhindert Strafwurf-Tor!

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17.04.23, 07:44 Uhr

Highlight des Video-Livestreams der Partie TuS Vinnhorst von 1956 vs. HSG Krefeld Niederrhein in der Aufstiegsrunde der 3. Handball-Liga am 15.04.2022. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #aufstiegsrunde @deutscherhandballbund @3-handball-liga @tus-vinnhorst @hsg-krefeld-niederrhein-maenner

TuS Vinnhorst Männer HSG Krefeld Niederrhein Männer 3. Handball-Liga Männer Deutscher Handballbund
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!
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10.06.26, 17:15 Uhr

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