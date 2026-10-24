StaplerCup Finals 2026 - Tag 3 (24. Oktober) - DEUTSCH

Livestream mit deutschem Kommentar.



Erlebe die StaplerCup Finals 2026 live aus der LINDE MH ARENA in Aschaffenburg! Vom 22. bis 24. Oktober geht es um den Corporate Cup und die Weltmeistertitel im Staplerfahren für Männer, Frauen und Teams.



Tag 3: Forklift World Championship, die Entscheidung

Samstag, 24. Oktober 2026

Livestream ab 12:00 Uhr.



Programm:

12:00 Uhr: Team-Weltmeisterschaft, Runde 3

13:30 Uhr: Männer- und Frauen-Weltmeisterschaften, Runde 3

16:30 Uhr: Team-Weltmeisterschaft, Halbfinale und Finale

17:45 Uhr: Männer- und Frauen-Weltmeisterschaften, Halbfinale und Finale

19:45 Uhr: Siegerehrung der Forklift World Championship



Alle Zeiten in MESZ (UTC+2). Änderungen im Veranstaltungsablauf vorbehalten.



Kostenlos live mitfiebern!

Weitere Infos: https://www.staplercup.com/de/staplercup-finals/