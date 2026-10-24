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Staplerfahren

StaplerCup Finals 2026 - Tag 3 (24. Oktober) - DEUTSCH

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Livestream mit deutschem Kommentar.

Erlebe die StaplerCup Finals 2026 live aus der LINDE MH ARENA in Aschaffenburg! Vom 22. bis 24. Oktober geht es um den Corporate Cup und die Weltmeistertitel im Staplerfahren für Männer, Frauen und Teams.

Tag 3: Forklift World Championship, die Entscheidung
Samstag, 24. Oktober 2026
Livestream ab 12:00 Uhr.

Programm:
12:00 Uhr: Team-Weltmeisterschaft, Runde 3
13:30 Uhr: Männer- und Frauen-Weltmeisterschaften, Runde 3
16:30 Uhr: Team-Weltmeisterschaft, Halbfinale und Finale
17:45 Uhr: Männer- und Frauen-Weltmeisterschaften, Halbfinale und Finale
19:45 Uhr: Siegerehrung der Forklift World Championship

Alle Zeiten in MESZ (UTC+2). Änderungen im Veranstaltungsablauf vorbehalten.

Kostenlos live mitfiebern!
Weitere Infos: https://www.staplercup.com/de/staplercup-finals/

Staplerfahrenfrauen
StaplerCup ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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