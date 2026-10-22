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Staplerfahren

StaplerCup Finals 2026 - Tag 1 (22. Oktober) - DEUTSCH

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Livestream mit deutschem Kommentar.

Erlebe die StaplerCup Finals 2026 live aus der LINDE MH ARENA in Aschaffenburg! Vom 22. bis 24. Oktober geht es um den Corporate Cup und die Weltmeistertitel im Staplerfahren für Männer, Frauen und Teams.

Tag 1: Corporate Cup
Donnerstag, 22. Oktober 2026
Livestream ab 16:00 Uhr.

Programm:
16:00 Uhr: Corporate Cup, Runde 1
18:15 Uhr: Corporate Cup, Runde 2
19:45 Uhr: Corporate Cup, Halbfinale
20:00 Uhr: Corporate Cup, Finale und Siegerehrung

Alle Zeiten in MESZ (UTC+2). Änderungen im Veranstaltungsablauf vorbehalten.

Kostenlos live mitfiebern!
Weitere Infos: https://www.staplercup.com/de/staplercup-finals/

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StaplerCup ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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