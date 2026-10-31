Deutsches Duell in der ersten Runde der Ahlborn Championsleague Saison 2026/2027. Wir empfangen die Gäste von @skvmoerfeldenkegeln im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn am 21.11.2026 ist um 13 Uhr.

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