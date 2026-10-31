 Zum Inhalt

Sportkegeln

Ahlborn Championsleague 1st Round: SKV Rot Weiß Zerbst - Olympia Mörfelden

SKV Rot-Weiß Zerbst
SKV Rot-Weiß Zerbst

UPCOMING

Deutsches Duell in der ersten Runde der Ahlborn Championsleague Saison 2026/2027. Wir empfangen die Gäste von @skvmoerfeldenkegeln im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn am 21.11.2026 ist um 13 Uhr.
@dkbc @dkb #sportkegeln #championsleague
+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++

SportkegelnDeutscher Kegler und BowlingbundSKV Mörfelden Abteilung SportkegelnDKBC
SKV Rot-Weiß Zerbst ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von SKV Rot-Weiß Zerbst

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.

Warten auf SKV Rot-Weiß Zerbst
25d 03:40:08
21. November um 11:45