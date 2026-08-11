Hart, Härter, Ischgl Ironbike 2026 - Weber & Morath jeweils 2.

Über 700 Mountainbiker aus 20 Nationen haben bei der 31. Auflage des Ischgl Ironbike für eine beeindruckende Teilnehmerzahl gesorgt. In einem der härtesten Mountainbike-Marathonrennen Europas gewinnen am Samstag die italienische Seriensiegerin Claudia Peretti und der Chilene Sebastian Gesche über die Extreme Distanz. Bester Deutscher wird Sascha Weber als Zweiter. Markus Kaufmann wird Vierter. Bei den Damen fahren Adelheid Morath (2.) und Sarah Marquardt (3.) ebenfalls auf das Podium. Deutsche Erfolge gibt es zudem u.a. durch Joris Lemke oder Johannes Keller.



Das Ischgl Ironbike gilt als eines der härtesten Mountainbike-Rennen Europas und führt neben der Extreme Strecke (83,5 km / 3.400 hm) auch über die Distanzen Light (30 km / 7300 hm), Medium (53 km / 1.960 hm) und Hard 65 km / 2.620 hm) entlang historischer Schmugglerpfade durch die beeindruckende Naturkulisse des Silvretta-Massivs. Zudem wurde erstmals auch in einer eigenen Gravel-Klasse gefahren.