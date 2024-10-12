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3. Liga Frauen: Staffel Süd: Sportverein Allensbach vs. TSV Haunstetten

SV Allensbach Frauen
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Der Livestream des vierten Spieltags der 3. Liga Staffel Süd zwischen Sportverein Allensbach vs. TSV Haunstetten @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga-frauen #handball    #liga3#dhb #staffelmitte @svallensbach @tsv-haunstetten

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SV Allensbach Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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