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3. Liga Frauen: Staffel Süd - Sportverein Allensbach vs. TSV Ismaning

SV Allensbach Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SV Allensbach Frauen
SV Allensbach Frauen

14.03.26, 18:15 Uhr

Video-Livestream der Partie Sportverein Allensbach vs. TSV Ismaning in Staffel Süd der 3. Liga Handball Frauen am 14.03.2026.
@sv-allensbach-frauen @tsv-ismaning-frauen @handball-net @deutscherhandballbund#handball    #3ligafrauen #dhb #staffel-sued-frauen

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