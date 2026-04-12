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Sportkegeln1. Bundesliga 120 wurf Frauen
Sportkegeln
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - KC Schrezheim
SV Pöllwitz· 12.04.26, 09:55 Uhr
. Bundesliga 120 Frauen/Thüringenliga: SV Pöllwitz - Erlangen-Bruck/ Steinach
SV Pöllwitz· 22.03.26, 08:00 Uhr
1. Bundesliga 120 Frauen/Thüringenliga: SV Pöllwitz - Bautzen/ Ilmtal
SV Pöllwitz· 01.03.26, 08:00 Uhr
Thüringenliga Frauen: SV Pöllwitz II - KSV Germania 1990 Neustadt
SV Pöllwitz· 08.02.26, 08:20 Uhr
1. Bundesliga/ Thüringenliga: SV Pöllwitz vs HKSV Lauterbach/ BC Schretzheim
SV Pöllwitz· 01.02.26, 07:58 Uhr
1. Bundesliga Frauen: SV Pöllwitz - SSV Warmensteinach
SV Pöllwitz· 11.01.26, 08:00 Uhr
Waldhauer 1. Bundesliga 120: SV Pöllwitz - KV Liedolsheim
SV Pöllwitz· 14.12.25, 11:59 Uhr
Champions League 1st round: SV Pöllwitz - BBSV Wien
SV Pöllwitz· 22.11.25, 11:50 Uhr
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKV Victoria Bamberg
SV Pöllwitz· 09.11.25, 08:00 Uhr
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - ESV Lok Elsterwerda
SV Pöllwitz· 12.10.25, 10:55 Uhr
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKV Kriemhild Lorsch
SV Pöllwitz· 28.09.25, 06:55 Uhr
SV Pöllwitz II - KSC 76 Unterweißbach
SV Pöllwitz· 07.09.25, 08:00 Uhr
Vorbereitung 120 Wurf: SV Pöllwitz - SG Grün-Weiß Mehltheuer
SV Pöllwitz· 24.08.25, 10:58 Uhr
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - FSV Erlangen-Bruck
SV Pöllwitz· 13.04.25, 09:55 Uhr
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SG Plankstadt
SV Pöllwitz· 23.03.25, 11:55 Uhr
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - ESV Pirmasens
SV Pöllwitz· 09.03.25, 11:55 Uhr
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKC Victoria Bamberg
SV Pöllwitz· 02.02.25, 11:55 Uhr
Champions League Ninepinbowling: SV Pöllwitz (GER) - KK Kamnik (SLO)
SV Pöllwitz· 25.01.25, 11:50 Uhr
Sportkegeln Classic
Vorstellung Deutsches Aufgebot Einzel-Weltpokal 2023 Rijeka
DKBC· 11.01.23, 09:34 Uhr