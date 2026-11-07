13. internationaler Ulla-Klinger-Cup 2026 - Tag 1 - Donnerstag

Der Ulla-Klinger-Cup ist ein internationaler Wassersprung-Wettbewerb, der vom SV Neptun 1910 Aachen e.V. ausgerichtet wird. Jährlich nehmen zahlreiche Teams an dem Wettkampf teil – darunter Mannschaften aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz sowie – mehr oder weniger regelmäßig – aus Kroatien, Spanien, Finnland, Großbritannien, der Ukraine, Belgien, Tschechien, Frankreich, Monaco, Norwegen, Dänemark, Italien, der Türkei, China und (früher) auch Russland.

In diesem Jahr dürfen wir zwei neue Teams begrüßen: Ungarn und Serbien!

Wenn Sie den Ulla-Klinger-Cup einmal persönlich erleben möchten, kommen Sie in die Ulla-Klinger-Halle in Aachen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zum SV Neptun Aachen und zum Ulla-Klinger-Cup finden Sie auf unseren Websites: https://www.sv-neptun.de oder http://dev.ulla-klinger-cup.de.

#Wasserspringen #diving #Aachen #Neptun #Wettkampf #meet #international

@www .ulla-klinger-cup.de

@www .sv-neptun.de