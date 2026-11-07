Wasserspringen
13. internationaler Ulla-Klinger-Cup 2026 - Tag 2 - Freitag
In diesem Jahr dürfen wir zwei neue Teams begrüßen: Ungarn und Serbien!
Wenn Sie den Ulla-Klinger-Cup einmal persönlich erleben möchten, kommen Sie in die Ulla-Klinger-Halle in Aachen. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen zum SV Neptun Aachen und zum Ulla-Klinger-Cup finden Sie auf unseren Websites: https://www.sv-neptun.de oder http://dev.ulla-klinger-cup.de.
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