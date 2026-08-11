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Wasserspringen

13. internationaler Ulla-Klinger-Cup 2026 - Tag 4 - Sonntag

SV Neptun 1910 Aachen e.V.
SV Neptun 1910 Aachen e.V.

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Der Ulla-Klinger-Cup ist ein internationaler Wassersprung-Wettbewerb, der vom SV Neptun 1910 Aachen e.V. ausgerichtet wird. Jährlich nehmen zahlreiche Teams an dem Wettkampf teil – darunter Mannschaften aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz sowie – mehr oder weniger regelmäßig – aus Kroatien, Spanien, Finnland, Großbritannien, der Ukraine, Belgien, Tschechien, Frankreich, Monaco, Norwegen, Dänemark, Italien, der Türkei, China und (früher) auch Russland.
In diesem Jahr dürfen wir zwei neue Teams begrüßen: Ungarn und Serbien!
Wenn Sie den Ulla-Klinger-Cup einmal persönlich erleben möchten, kommen Sie in die Ulla-Klinger-Halle in Aachen. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen zum SV Neptun Aachen und zum Ulla-Klinger-Cup finden Sie auf unseren Websites: https://www.sv-neptun.de oder http://dev.ulla-klinger-cup.de.
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@www .ulla-klinger-cup.de
@www .sv-neptun.de

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SV Neptun 1910 Aachen e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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