Premium-Video Pay per View 3,99 € SEASON PASS 24/25 20,00 € Weiter ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Porsche BBA Ludwigsburg TEAM EHINGEN URSPRING 15.03.25, 16:45 Uhr Ab 3,99 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TTEAM EHINGEN URSPRING vs. Porsche BBA Ludwigsburg in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 15.03.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @porsche-bba-ludwigsburg @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPorsche BBA LudwigsburgBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.