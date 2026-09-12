Premium-Livestream Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/27 69,90 € TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSB Schwäbisch Gmünd vs. VfL Pfullingen TSB Schwäbisch Gmünd Männer 12.12.26, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSB Schwäbisch Gmünd vs. VfL Pfullingen. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSB Schwäbisch Gmünd MännerVfL Pfullingen MännerTSB Schwäbisch Gmünd Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.