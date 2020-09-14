Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. TSV Altenholz Männer
  4. Testspiel: TSV Altenholz - THW Kiel

Testspiel: TSV Altenholz - THW Kiel

TSV Altenholz Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TSV Altenholz Männer
TSV Altenholz Männer

19.08.26, 16:45 Uhr UPCOMING : Live in 5d • 6h • 41m • 16s

In der Saisonvorbereitung ist der THW Kiel wieder einmal beim TSV Altenholz zu Gast.

SHV - THW Kiel Testspiel
Stralsunder HV Männer
SHV - THW Kiel Testspiel

29.07.25, 16:00 Uhr

Handball
FREE
Die Highlights des EHV Aue im Spiel des Jahres vs. THW Kiel
EHV Aue Männer
Die Highlights des EHV Aue im Spiel des Jahres vs. THW Kiel

07.10.21, 16:37 Uhr

Handball
ATSV Habenhausen vs. THW Kiel
ATSV Habenhausen Männer
ATSV Habenhausen vs. THW Kiel

13.09.25, 14:08 Uhr

Handball
FREE
Durch die Beine! Berlins Michalczik überlistet Gegenspieler mit frechem Anspiel
Füchse Berlin
Durch die Beine! Berlins Michalczik überlistet Gegenspieler mit frechem Anspiel

14.09.20, 08:29 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf

28.09.25, 12:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf

08.03.25, 16:45 Uhr

Handball
Testspiel: TSV Altenholz vs. THW Kiel
TSV Altenholz Männer
Testspiel: TSV Altenholz vs. THW Kiel

19.08.25, 16:45 Uhr

Handball
Starkes Anspiel! Sagosen findet Kreisspieler auch unter Druck
THW Kiel
Starkes Anspiel! Sagosen findet Kreisspieler auch unter Druck

14.09.20, 08:15 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: TSV Burgdorf vs. THW Kiel
TSV Burgdorf-U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: TSV Burgdorf vs. THW Kiel

25.01.26, 14:15 Uhr

Handball
FREE
JBLH mB: THW Kiel vs TSV Burgdorf
THW Kiel Junioren
JBLH mB: THW Kiel vs TSV Burgdorf

21.03.26, 14:00 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von TSV Altenholz Männer

FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock

27.09.25, 15:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. DHK Flensborg
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. DHK Flensborg

07.11.25, 19:15 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Stralsunder HV
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Stralsunder HV

08.02.25, 16:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Füchse Berlin Reinickendorf II

25.01.25, 16:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HSG Ostsee N/G
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HSG Ostsee N/G

23.08.25, 15:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. Rostocker Handball Club
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. Rostocker Handball Club

16.03.25, 14:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock

14.12.24, 16:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Oranienburger HC
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Oranienburger HC

11.01.25, 16:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. TuS Vinnhorst
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. TuS Vinnhorst

15.02.25, 16:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TSV Altenholz vs. Frankfurter Handball Club
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TSV Altenholz vs. Frankfurter Handball Club

27.04.25, 13:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HG Hamburg-Barmbek
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HG Hamburg-Barmbek

27.03.26, 19:15 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. EHV Aue
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. EHV Aue

18.04.26, 15:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Füchse Berlin Reinickendorf II

02.05.26, 15:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. SC DHfK Leipzig II
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. SC DHfK Leipzig II

30.11.24, 16:45 Uhr

Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. TV Hannover-Badenstedt
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. TV Hannover-Badenstedt

07.12.24, 16:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. Buxtehuder SV II
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. Buxtehuder SV II

26.01.25, 14:45 Uhr

Handball

Ähnliche Profile