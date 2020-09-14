19.08.26, 16:45 Uhr UPCOMING : Live in 5d • 6h • 41m • 16s
In der Saisonvorbereitung ist der THW Kiel wieder einmal beim TSV Altenholz zu Gast.
29.07.25, 16:00 Uhr
07.10.21, 16:37 Uhr
13.09.25, 14:08 Uhr
14.09.20, 08:29 Uhr
28.09.25, 12:45 Uhr
08.03.25, 16:45 Uhr
19.08.25, 16:45 Uhr
14.09.20, 08:15 Uhr
25.01.26, 14:15 Uhr
21.03.26, 14:00 Uhr
27.09.25, 15:45 Uhr
07.11.25, 19:15 Uhr
08.02.25, 16:45 Uhr
25.01.25, 16:45 Uhr
23.08.25, 15:45 Uhr
16.03.25, 14:45 Uhr
14.12.24, 16:45 Uhr
11.01.25, 16:45 Uhr
15.02.25, 16:45 Uhr
27.04.25, 13:45 Uhr
27.03.26, 19:15 Uhr
18.04.26, 15:45 Uhr
02.05.26, 15:45 Uhr
30.11.24, 16:45 Uhr
07.12.24, 16:45 Uhr
26.01.25, 14:45 Uhr