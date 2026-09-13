Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HLZ Friesenheim-Hochdorf 26/27 69,90 € TSV Bayer Dormagen 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSV Bayer Dormagen II vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II TSV Bayer Dormagen Männer II 07.03.27, 12:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSV Bayer Dormagen II vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Männer IIHLZ Friesenheim-Hochdorf Männer IITSV Bayer Dormagen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.