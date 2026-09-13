Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TV Kirchzell 26/27 69,90 € TSV Bayer Dormagen 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSV Bayer Dormagen II vs. TV Kirchzell TSV Bayer Dormagen Männer II 24.10.26, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSV Bayer Dormagen II vs. TV Kirchzell. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Männer IITV Kirchzell MännerTSV Bayer Dormagen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.