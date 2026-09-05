TSV Bayer Dormagen vs. DJK SF Budenheim

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JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
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JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. JSG Balingen-Weilstetten
TSV Bayer Dormagen U19M·
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JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. JSG Balingen-Weilstetten
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JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
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