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TSV Bayer Dormagen vs. VfL Gummersbach

TSV Bayer Dormagen U19M
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JBLH männlich: Video-Livestream des Spiels TSV Bayer Dormagen vs. VfL Gummersbach. @jblhmaennlich @handball-net #handballnet

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TSV Bayer Dormagen U19M ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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