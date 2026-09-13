Premium-Livestream Pay per View 5,90 € MTV Braunschweig 26/27 69,90 € TSV Burgdorf 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSV Burgdorf II vs. MTV Braunschweig TSV Burgdorf II Männer 13.02.27, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSV Burgdorf II vs. MTV Braunschweig. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II MännerMTV Braunschweig MännerTSV Burgdorf II Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.