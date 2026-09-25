Premium-Video Pay per View 5,90 € TSV Altenholz 26/27 69,90 € TSV Burgdorf 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSV Burgdorf II vs. TSV Altenholz TSV Burgdorf II Männer Heute, 16:30 Uhr Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSV Burgdorf II Männer vs. TSV Altenholz Männer. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II MännerTSV Altenholz MännerTSV Burgdorf II Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.