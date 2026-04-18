TuS Schutterwald Frauen
@tus-schutterwald-frauen
Spielplan und nächste Livestreams
Samstag, 12. SeptemberSa 12. September
Ab 3,90 €
Sonntag, 20. SeptemberSo 20. September
Ab 3,90 €
Samstag, 26. SeptemberSa 26. September
Ab 3,90 €
Videos
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TuS Schutterwald
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - TuS Schutterwald vs. HSG St. Leon/Reilingen
TuS Schutterwald Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - TuS Schutterwald vs. Sportverein Allensbach
TuS Schutterwald Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach-Bottwartal vs. TuS Schutterwald
SG Schozach Bottwartal·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - TuS Schutterwald vs. SG Kappelwindeck/Steinbach
TuS Schutterwald Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG St. Leon/Reilingen vs. TuS Schutterwald
HSG St. Leon/Reilingen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - TuS Schutterwald vs. SG Schozach-Bottwartal
TuS Schutterwald Frauen·