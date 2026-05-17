JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: SC DHfK Leipzig vs. HSV Hamburg

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JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: 1. VfL Potsdam vs. TuSEM Essen
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Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: 1. VfL Potsdam vs. TV Bissendorf-Holte
TV Bissendorf-Holte U19m·
Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: TuSEM Essen vs. SC DHfK Leipzig
TV Bissendorf-Holte U19m·
Handball
JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: SC DHfK Leipzig vs. 1. VfL Potsdam
TV Bissendorf-Holte U19m·
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: TV Bissendorf-Holte vs. interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen
TV Bissendorf-Holte U19m·
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JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: TV Bissendorf-Holte vs. HSV Hamburg
TV Bissendorf-Holte U19m·