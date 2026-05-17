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JBLH mA 1. Qualifikation zur 1. Liga: SC DHfK Leipzig vs. HSV Hamburg

TV Bissendorf-Holte U19m
TV Bissendorf-Holte U19m

Ab 3,50 €

Video-Livestream des Spiels SC DHfK Leipzig vs. Handball Sport Verein Hamburg am 1. Qualifikationswochende zur 1. Liga JBLH am 16. und 17. Mai 2026. Die 1. Qualifikationsrunde findet beim TV Bissendorf-Holte statt. Der ausrichtende Verein des Turniers wird finanziell am Streaming beteiligt. @tv-bissendorf-holte-u19m @dhfk-leipzig-u19-m @hc-hamburg-u19m @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich #handball    #jblh#dhb

HandballJBLH männlichSC DhfK Leipzig U19mdhb
TV Bissendorf-Holte U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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