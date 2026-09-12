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TV Bittenfeld 1898 II vs. TSB Schwäbisch Gmünd

TV Bittenfeld 1898 Männer II
TV Bittenfeld 1898 Männer II

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3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TV Bittenfeld 1898 II vs. TSB Schwäbisch Gmünd. @3-handball-liga @handball-net #handballnet

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TV Bittenfeld 1898 Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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