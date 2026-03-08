@tv1860hofheim
Badmintonabteilung des TV 1860 Hofheims
12:45
Badminton · TV 1860 Hofheim
08:45
Badminton
TV Hofheim – BC Offenburg, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 08.03.26, 09:45 Uhr
TV Hofheim – BC Offenburg, Feld 1
TV Hofheim – BSV Eggenstein-Leopoldshafen, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 07.03.26, 13:45 Uhr
TV Hofheim – BSV Eggenstein-Leopoldshafen, Feld 1
TV Hofheim – TuS Geretsried, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 18.01.26, 09:45 Uhr
TV Hofheim – TuS Geretsried, Feld 1
TV Hofheim – TSV Neuhausen-Nymphenburg, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 17.01.26, 13:45 Uhr
TV Hofheim – TSV Neuhausen-Nymphenburg, Feld 1
TV Hofheim – SV Fun-Ball Dortelweil 2, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 21.12.25, 09:45 Uhr
TV Hofheim – SV Fun-Ball Dortelweil 2, Feld 1
TV Hofheim – TV 1884 Marktheidenfeld, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 20.12.25, 13:45 Uhr
TV Hofheim – TV 1884 Marktheidenfeld, Feld 1
TV Hofheim – SG Schorndorf, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 23.11.25, 10:45 Uhr
TV Hofheim – SG Schorndorf, Feld 1
TV Hofheim – TSV 1906 Freystadt, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 19.10.25, 10:45 Uhr
TV Hofheim – TSV 1906 Freystadt, Feld 1
TV Hofheim – SV GutsMuths Jena, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 18.10.25, 12:45 Uhr
TV Hofheim – SV GutsMuths Jena, Feld 1
TV Hofheim – 1. BV Maintal 1978, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 05.10.25, 08:45 Uhr
TV Hofheim – 1. BV Maintal 1978, Feld 1
TV Hofheim – 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 04.10.25, 12:45 Uhr
TV Hofheim – 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2, Feld 1
Trailer 2. Bundesliga
TV 1860 Hofheim· 06.10.21, 12:53 Uhr