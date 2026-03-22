@tvmarktheidenfeld
#Badminton @TVM
Badminton
TVM vs SG Schorndorf - Feld Baustoffe Kuhn
TV 1884 Marktheidenfeld· 22.03.26, 10:00 Uhr
TVM vs SG Schorndorf - Feld Multa Medio
TVM vs TV Hofheim - Feld Baustoffe Kuhn
TV 1884 Marktheidenfeld· 21.03.26, 15:00 Uhr
TVM vs TV Hofheim - Feld Multa Medio
TVM vs BV Maintal - Feld Baustoffe Kuhn
TV 1884 Marktheidenfeld· 22.02.26, 10:00 Uhr
TVM vs BV Maintal - Feld Multa Medio
TVM vs BC Bischmisheim 2 - Feld Baustoffe Kuhn
TV 1884 Marktheidenfeld· 21.02.26, 15:00 Uhr
TVM vs BC Bischmisheim 2 - Feld Multa Medio
TVM vs BSV Eggenstein-Leopoldshafen - Feld Multa Medio
TV 1884 Marktheidenfeld· 18.01.26, 10:00 Uhr
TVM vs BSV Eggenstein-Leopoldshafen - Feld Baustoffe Kuhn
TVM vs BC Offenburg - Feld Multa Medio
TV 1884 Marktheidenfeld· 17.01.26, 15:00 Uhr
TVM vs BC Offenburg - Feld Baustoffe Kuhn
BBV EM O19 in Marktheidenfeld - Sonntag Doppel
TV 1884 Marktheidenfeld· 07.12.25, 08:00 Uhr
BBV EM O19 in Marktheidenfeld - Samstag
TV 1884 Marktheidenfeld· 06.12.25, 08:00 Uhr
TVM vs SV GutsMuths Jena - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 30.11.25, 10:00 Uhr
TVM vs SV GutsMuths Jena - Feld 1
TVM vs TSV Freystadt - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 29.11.25, 14:47 Uhr
TVM vs TSV Freystadt - Feld 1
TVM vs SV Fun-Ball Dortelweil 2 - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 23.11.25, 10:00 Uhr
TVM vs SV Fun-Ball Dortelweil 2 - Feld 1
TVM vs TSV Neuhausen Nymphenburg - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 05.10.25, 09:00 Uhr
TVM vs TSV Neuhausen Nymphenburg - Feld 1
TVM vs TuS Geretsried - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 04.10.25, 14:00 Uhr
TVM vs TuS Geretsried - Feld 1
3. DBV Rangliste - Finals Sonntag - Court 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 14.09.25, 07:00 Uhr
3. DBV Rangliste - Finals Sonntag - Court 1
3. DBV Rangliste - Samstag - Court 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 13.09.25, 07:00 Uhr
3. DBV Rangliste - Samstag - Court 1
3. DBV Rangliste - Freitag - Court 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 12.09.25, 15:27 Uhr
3. DBV Rangliste - Freitag - Court 1
TVM vs BC Offenburg - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 09.03.25, 09:58 Uhr
TVM vs BC Offenburg - Feld 1
TVM vs BV Maintal - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 08.03.25, 14:55 Uhr
TVM vs BV Maintal - Feld 1
TV 1884 Marktheidenfeld· 09.02.25, 09:57 Uhr
TV 1884 Marktheidenfeld· 09.02.25, 09:56 Uhr