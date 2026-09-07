Alexander Zverev vs. Botic van de Zandschulp - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker

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US Open 2026 - Men's Singles ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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