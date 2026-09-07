Karen Khachanov vs. Alexander Blockx - kommentiert von Markus Theil

Karen Khachanov vs. Alexander Blockx - kommentiert von Markus Theil

US Open 2026 - Men's Singles ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz