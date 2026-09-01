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Thea Frodin vs. Elena Rybakina

US Open 2026 - Women's Singles
US Open 2026 - Women's Singles

HIGHLIGHTS

Video-Highlights des Spiels Thea Frodin vs. Elena Rybakina in der 1. Runde am 01.09.2026 im Rahmen der US Open 2026. @us-open-2026 #tennis #usopen #highlightswomenssingle

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