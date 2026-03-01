JBLH wA Meisterrunde A: VfL Oldenburg vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg VfL Oldenburg U19w 01.03.26, 15:15 Uhr Folgen Video-Livestream der Partie VfL Oldenburg vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Meisterrunde A der Jugendhandballbundesliga wA am 03.01.2026. @vfl-oldenburg-u19w @hostlivestream @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhbHandballJBLH weiblichVfL Oldenburg U19wSV Fortuna 50 NeubrandenburgVfL Oldenburg U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.