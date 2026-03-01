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JBLH wA Meisterrunde A: VfL Oldenburg vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

VfL Oldenburg U19w
VfL Oldenburg U19w

Video-Livestream der Partie VfL Oldenburg vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Meisterrunde A der Jugendhandballbundesliga wA am 03.01.2026. @vfl-oldenburg-u19w @hostlivestream @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

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VfL Oldenburg U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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