Premium-Video Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Waiblingen 39,90 € Teampass 2026/27 - Nürtingen 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 7VfL Waiblingen vs. SG Nürtingen-Zizishausen VfL Waiblingen Frauen Heute, 16:45 Uhr Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels VfL Waiblingen vs. SG Nürtingen-Zizishausen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenVfL Waiblingen FrauenSG Nürtingen-Zizishausen FrauenVfL Waiblingen Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.