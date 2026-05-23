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2. HBF: VfL Waiblingen vs. SG 09 Kirchhof

VfL Waiblingen Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
VfL Waiblingen Frauen
VfL Waiblingen Frauen

23.05.26, 15:45 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen VfL Waiblingen vs. SG 09 Kirchhof am 23.05.2026 um 18:00 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @vfl-waiblingen-frauen @sg-kirchhof-frauen

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