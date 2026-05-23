2. HBF: VfL Waiblingen vs. SG 09 Kirchhof

23.05.26, 15:45 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen VfL Waiblingen vs. SG 09 Kirchhof am 23.05.2026 um 18:00 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @vfl-waiblingen-frauen @sg-kirchhof-frauen
07.08.26, 15:25 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
01.11.25, 18:15 Uhr
17.07.26, 08:46 Uhr
10.10.25, 17:45 Uhr
01.02.25, 17:15 Uhr
03.05.25, 16:45 Uhr
09.09.24, 14:30 Uhr
28.06.25, 08:55 Uhr
29.06.25, 08:00 Uhr
04.10.25, 15:45 Uhr
25.10.25, 15:45 Uhr
09.05.25, 17:45 Uhr
13.09.25, 15:45 Uhr
22.03.25, 16:45 Uhr
24.08.25, 13:45 Uhr
26.04.25, 15:25 Uhr
06.09.25, 15:45 Uhr
22.02.25, 16:15 Uhr
24.01.26, 16:45 Uhr
27.02.26, 18:45 Uhr
05.04.25, 15:45 Uhr
18.04.26, 15:45 Uhr
03.01.26, 16:45 Uhr
24.05.25, 15:45 Uhr
08.11.25, 16:45 Uhr