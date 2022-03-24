Deutsche Mountainbikerinnen auf dem Podest bei Etappe 1 des Swiss Epic

Swiss Epic 2026 – ein UCI-Mountainbike-Etappenrennen im Herzen der Schweizer Alpen, bei dem Zweierteams über 5 Etappen, 335 km und 10.750 Höhenmeter fahren.

Heute fiel der Startschuss und die 1. Etappe führte die Fahrer tief ins Engadin und kombinierte schnelle Talpassagen, verspielte Singletrails und spektakuläre alpine Highlights.

Die Strecke führte hinauf zum Albulapass, über den legendären Albula Trail und hoch über der Baumgrenze entlang des Muntatsch–Marguns-Grats.

Die Etappe war ein Rundkurs rund um La Punt im Engadin und umfasste 81 km und 2.650 Höhenmeter. Freesports

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