Justus Strelow (GER) gewinnt den 3. M4Energy City Biathlon in Dresden

Der M4Energy City Biathlon Dresden feierte gestern seine dritte Auflage und verwandelte Dresden in eine Bühne für internationalen Biathlonsport. Rund 4.050 Zuschauer erlebten im Heinz-Steyer-Stadion ein hochkarätiges Starterfeld mit Olympiasiegern, Weltmeistern und Weltcup-Athleten. Neben den beiden Hauptrennen gehörten auch die Sparkassen Youngster Team Challenge, ein Para-Biathlon-Rennen sowie zahlreiche weitere Aktionen zum Programm. Freesports

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