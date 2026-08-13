Schweizer Mountainbiker dominieren weiter beim Heimrennen Swiss Epic

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Due to forecast heavy rainfall and thunderstorms throughout Thursday 20th August, and in the interest of rider safety, the Swiss Epic organizer has made the decision to shorten and relocate the start of Stage 2: Time Trial to La Punt. As a result, Stage 2 started and finished in La Punt and did not start at Bernina Pass. The revised 24km course featured 400m of climbing. Freesports