Volles Haus, ausgelassene Stimmung und spektakuläre Street-Style-Action beim fünfjährigen Jubiläum des Snowfest Innsbruck (AUT). Vom 20. bis 22. November kamen einige der weltbesten Freeskier*innen und Freestyle Snowboarder*innen zum dritten von fünf Stopps der Rock A Rail Ski & Snowboard Tour 2026 im Herzen der Stadt zusammen. Vor der atemberaubenden Kulisse des Tiroler Landestheaters und der majestätischen Nordkette fand der Rock A Rail Ski & Snowboard Contest statt, bekannt für innovative Setups und technisch anspruchsvolle Rails und Features, die sich perfekt für Streetstyle-Snowboarding und -Skiing eignen. Beim Rock A Rail Snowboard Contest sicherte sich der erst 17-jährige Colin Frans (USA), Tour-Gesamtsieger 2025, den Sieg bei den Herren. Thommy Wiinstra (NED) belegte Platz zwei. Besonders erfreulich aus deutscher Sicht: Leon Gütl (GER), Rock A Rail Tour-Gesamtsieger 2024, fuhr auf einen starken dritten Platz und komplettierte damit das Podium. Bei den Frauen triumphierte Mariia Nikolskaia (RUS) vor Melissa Peperkamp (NED) und Maisie Hill (GBR). Peperkamp bestätigte mit Platz zwei ihre starke Form nach ihrem Sieg in Amsterdam und bleibt eine aussichtsreiche Kandidatin für de