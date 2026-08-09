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1. FSV Mainz 05 vs. SG Nürtingen-Zizsihausen

1. FSV Mainz 05 Frauen
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Video-Livestream der Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und der SG Nürtingen-Zizishausen am 21.08.2026 um 20:00 Uhr im Rahmen der 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen.

Handball1. FSV Mainz 05 FrauenSG Nürtingen - Zizishausen Frauenfrauen
1. FSV Mainz 05 Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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