Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Mainz 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter 1. FSV Mainz 05 vs. SG Nürtingen-Zizsihausen 1. FSV Mainz 05 Frauen 21.08.26, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und der SG Nürtingen-Zizishausen am 21.08.2026 um 20:00 Uhr im Rahmen der 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen. Handball1. FSV Mainz 05 FrauenSG Nürtingen - Zizishausen Frauenfrauen1. FSV Mainz 05 Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.