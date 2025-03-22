@1bvmuelheim
Badminton
1.BV Mülheim - Blau-Weiss Wittorf-NMS
1. BV Mülheim· Heute, 09:55 Uhr
1.BV Mülheim - BW Wittorf-NMS
1. BV Mülheim· 22.03.25, 15:55 Uhr
2. Badminton BL Nord: 1. BC Wipperfeld 2 - 1. BV Mülheim 2 - Court 2
1. BC Wipperfeld· 22.02.25, 12:55 Uhr
2. Badminton BL Nord: 1. BC Wipperfeld 2 - 1. BV Mülheim 2 - Court 1
1. Badminton BL: 1. BC Wipperfeld - 1. BV Mülheim - Court 2
1. BC Wipperfeld· 26.01.25, 13:25 Uhr
1. Badminton BL: 1. BC Wipperfeld - 1. BV Mülheim - Court 1
1.BV Mülheim - 1. BC Sbr.-Bischmisheim
1. BV Mülheim· 12.01.25, 09:55 Uhr
1.BV Mülheim - TV Refrath
1. BV Mülheim· 11.01.25, 15:55 Uhr
1.BV Mülheim 2 - Spvgg.Sterkrade-N.
1. BV Mülheim· 06.10.24, 12:55 Uhr