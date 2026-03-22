@tsvtrittau
Badminton
TSV Trittau vs. 1. BC Recklingshausen | Court 2
TSV Trittau· Heute, 11:00 Uhr
TSV Trittau vs. 1. BC Recklingshausen | Court 1
TSV Trittau· Heute, 10:55 Uhr
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Court 2
TSV Trittau· Gestern, 13:00 Uhr
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Court 1
TSV Trittau· Gestern, 12:55 Uhr
TSV Trittau vs. 1. BV Mülheim | Court 2
TSV Trittau· 22.03.26, 14:00 Uhr
TSV Trittau vs. 1. BV Mülheim | Court 1
TSV Trittau· 22.03.26, 13:55 Uhr
TSV Trittau vs. SC Union 08 Lüdinghausen | Court 2
TSV Trittau· 21.03.26, 14:00 Uhr
TSV Trittau vs. SC Union 08 Lüdinghausen | Court 1
TSV Trittau· 21.03.26, 13:55 Uhr
TSV Trittau vs. Blau-Weiss Wittorf Neumünster | Court 2
TSV Trittau· 22.02.26, 12:00 Uhr
TSV Trittau vs. Blau-Weiss Wittorf Neumünster | Court 1
TSV Trittau· 22.02.26, 11:55 Uhr
TSV Trittau vs. 1. BC Wipperfeld | Court 2
TSV Trittau· 30.11.25, 12:00 Uhr
TSV Trittau vs. 1. BC Wipperfeld | Court 1
TSV Trittau· 30.11.25, 11:55 Uhr
TSV Trittau vs. 1.BC Sbr.-Bischmisheim | Court 2
TSV Trittau· 29.11.25, 14:00 Uhr
TSV Trittau vs. 1.BC Sbr.-Bischmisheim | Court 1
TSV Trittau· 29.11.25, 13:55 Uhr
TSV Trittau vs. TV Refrath | Court 2
TSV Trittau· 05.10.25, 11:00 Uhr
TSV Trittau vs. TV Refrath | Court 1
TSV Trittau· 05.10.25, 10:55 Uhr
TSV Trittau vs. SV Fun-Ball Dortelweil | Court 2
TSV Trittau· 21.09.25, 11:00 Uhr
TSV Trittau vs. SV Fun-Ball Dortelweil | Court 1
TSV Trittau· 21.09.25, 10:55 Uhr
TSV Trittau vs. Gladbecker FC | Court 2
TSV Trittau· 09.03.25, 12:00 Uhr
TSV Trittau vs. Gladbecker FC | Court 1
TSV Trittau· 09.03.25, 11:55 Uhr
TSV Trittau vs. VfB GW Mülheim | Court 2
TSV Trittau· 08.03.25, 14:00 Uhr
TSV Trittau vs. VfB GW Mülheim | Court 1
TSV Trittau· 08.03.25, 13:55 Uhr
TSV Trittau - 1.CfB Köln | Court 2
TSV Trittau· 09.02.25, 12:00 Uhr
TSV Trittau - 1.CfB Köln | Court 1
TSV Trittau· 09.02.25, 11:55 Uhr
TSV Trittau - 1. BC Wipperfeld 2 | Court 2
TSV Trittau· 08.02.25, 14:00 Uhr
TSV Trittau - 1. BC Wipperfeld | Court 1
TSV Trittau· 08.02.25, 13:55 Uhr
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Feld 2
TSV Trittau· 14.12.24, 14:00 Uhr
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Feld 1
TSV Trittau· 14.12.24, 12:55 Uhr
TSV Trittau vs. 1.BV Mülheim 2 | Court 2
TSV Trittau· 21.09.24, 13:00 Uhr