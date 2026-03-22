@bc-offenburg
#badminton
Badminton
BC Offenburg vs Fortuna Regensburg - Feld 1
BC Offenburg· Heute, 08:30 Uhr
BC Offenburg vs Fortuna Regensburg
BC Offenburg· Heute, 08:47 Uhr
BC Offenburg vs TSV Neuhausen-Nymphenburg
BC Offenburg· Gestern, 13:40 Uhr
BC Offenburg 1. BV Maintal 1978 | Feld 2
BC Offenburg· 22.03.26, 10:00 Uhr
BC Offenburg 1. BV Maintal 1978 | Feld 1
BC Offenburg· 22.03.26, 09:55 Uhr
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2
BC Offenburg· 21.03.26, 15:37 Uhr
Offenburg - TSV Neuhausen-Nymphenb. München | Feld 2
BC Offenburg· 22.02.26, 10:30 Uhr
Offenburg - TSV Neuhausen-Nymphenb. München | Feld 1
Offenburg - TuS Geretsried | Feld 2
BC Offenburg· 21.02.26, 16:00 Uhr
BC Offenburg - TuS Geretsried | Feld 1
BC Offenburg - SV GutsMuths Jena | Feld 2
BC Offenburg· 08.02.26, 10:30 Uhr
BC Offenburg - SV GutsMuths Jena | Feld 1
BC Offenburg - TSV 1906 Freystadt | Feld 2
BC Offenburg· 07.02.26, 16:00 Uhr
BC Offenburg - TSV 1906 Freystadt | Feld 1
BC Offenburg - TV 1860 Hofheim | Feld 2
BC Offenburg· 30.11.25, 10:30 Uhr
BC Offenburg - TV 1860 Hofheim | Feld 1
BC Offenburg - SG Schorndorf | Feld 2
BC Offenburg· 29.11.25, 16:00 Uhr
BC Offenburg - SG Schorndorf | Feld 1
BC Offenburg· 29.11.25, 15:30 Uhr
Eggenstein-Leopoldshafen - Feld 2
BC Offenburg· 23.11.25, 10:30 Uhr
BC Offenburg - BSV Eggenstein-Leopoldshafen - Feld 1
BC Offenburg - SV Fun-Ball Dortelweil 2 | Feld 2
BC Offenburg· 21.09.25, 09:00 Uhr
BC Offenburg - SV Fun-Ball Dortelweil 2 | Feld 1
BC Offenburg· 21.09.25, 06:30 Uhr
BC Offenburg - TV 1884 Marktheidenfeld | Feld 2
BC Offenburg· 20.09.25, 14:45 Uhr
BC Offenburg - TV 1884 Marktheidenfeld | Feld 1
BC Offenburg· 23.03.25, 09:55 Uhr
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim | Feld 2
BC Offenburg· 22.03.25, 15:25 Uhr
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim | Feld 1
BC Offenburg - BC Remagen | Feld 2
BC Offenburg· 16.02.25, 11:25 Uhr
BC Offenburg - BC Remagen | Feld 1
BC Offenburg· 15.02.25, 15:25 Uhr
BC Offenburg - TuS Geretsried | Feld 2
BC Offenburg· 11.01.25, 15:15 Uhr
BC Offenburg· 06.10.24, 10:15 Uhr
1. Badminton Bundesliga: BC Offenburg - 1.BC Beuel - Feld 1
BC Offenburg· 11.09.22, 09:49 Uhr