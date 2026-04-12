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2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: 1. KC Weiherhof - TSV Breitengüßbach

1. KC Weiherhof
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Zum 12. Spieltag der 2. Bundesliga Mitte 120 Frauen im Sportkegeln empfängt der 1. KC Weiherhof @1kcweiherhof die Gäste vom TSV Breitengüßbach @tsvbreitenguessbachkegeln1923
@dkbc @dkb #kegelnbundesliga #kegelsport #sportkegeln-classic #2-bundesliga-120-frauen

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1. KC Weiherhof ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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