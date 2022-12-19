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2. HBL: Gefühlvolle Dreher und starke Paraden - Die Highlights des 17. Spieltags

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

19.12.22, 12:45 Uhr

Die Highlights des 16. Spieltags in der 2. Handballbundesliga. @2-hbl @sportdeutschland .tv @woelfe-wuerzburg @hsc-2000-coburg@hsg-nordhorn-lingen @hsgkonstanz    @hbw-balingen-weilstetten @hc-elbflorenz-2006@drhv06 @1-vfl-potsdam @tsv-bayer-dormagen-maenner @tusem-essen @tv-grosswallstadt@eulenludwigshafen @thsv-eisenach @hc-motor @hc-empor-rostock #handball #2hbl

Handball HC Motor Zaporizhzhia HBW Balingen-Weilstetten TSV Bayer Dormagen Männer
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