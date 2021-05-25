2. HBL: Was für ein Knaller! Versteijnen mit Mega-Treffer

25.05.21, 20:11 Uhr
Video-Highlight des Spiels VfL Lübeck-Schwartau gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vom 33. Spieltag am 21.05.2021.
15.07.21, 12:08 Uhr
19.07.21, 09:19 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
15.07.21, 12:04 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
29.05.23, 17:48 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
15.07.21, 11:28 Uhr
11.10.25, 12:45 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
03.10.20, 15:31 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr