2. Liga: Patrick Schmidt packt Rimpars doppelte Peitsche aus

10.12.18, 15:00 Uhr
Mit zwei wuchtigen Würfen aus dem Rückraum holt Rimpars Patrick Schmidt gleich doppelt die Schleuder aus seinem Arm. Sportdeutschland.TV zeigt die komplette 2. Handball Bundesliga live und on demand.
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