Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. Kempa-Action! Dierberg gibt an Dumcius ab

Kempa-Action! Dierberg gibt an Dumcius ab

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

21.02.21, 15:42 Uhr

Video-Highlight des Spiels HC Elbflorenz 2006 gegen HSG Konstanz in der 2. Handball-Bundesliga vom 20. Spieltag am 20.02.2021.

Handball HC Elbflorenz U19m HSG Konstanz Männer HC Elbflorenz 2006
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
FREE
HBF: BSV Sachsen Zwickau vs. Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau Frauen
HBF: BSV Sachsen Zwickau vs. Borussia Dortmund

28.01.26, 16:45 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF: Machtwechsel an der Spitze & Krimi in Neckarsulm - die Highlights des 13. Spieltags
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF: Machtwechsel an der Spitze & Krimi in Neckarsulm - die Highlights des 13. Spieltags

20.01.25, 15:00 Uhr

Handball
FREE
2. HBF: Rostocker HC vs. HC Leipzig
Rostocker Handball Club Frauen
2. HBF: Rostocker HC vs. HC Leipzig

06.09.25, 16:15 Uhr

Handball
FREE
FOR FREE - HBF: HSG Bensheim-Auerbach vs. Borussia Dortmund
HSG Bensheim/Auerbach Frauen
FOR FREE - HBF: HSG Bensheim-Auerbach vs. Borussia Dortmund

01.10.25, 16:45 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
FREE
HBF: VfL Oldenburg vs. Sport-Union Neckarsulm
VfL Oldenburg Frauen
HBF: VfL Oldenburg vs. Sport-Union Neckarsulm

02.11.25, 13:16 Uhr

Handball
HBF: HSG Blomberg-Lippe vs. TuS Metzingen
HSG Blomberg-Lippe Frauen
HBF: HSG Blomberg-Lippe vs. TuS Metzingen

06.09.25, 14:45 Uhr

Handball
FREE
FOR FREE - HBF: HSG Blomberg-Lippe vs. HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe Frauen
FOR FREE - HBF: HSG Blomberg-Lippe vs. HSG Bensheim/Auerbach

08.10.25, 16:45 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf
2. Handball Bundesliga
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf

04.04.18, 11:25 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper

07.10.18, 17:04 Uhr

Handball
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten

01.04.21, 18:00 Uhr

Handball
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles

05.03.21, 21:18 Uhr

Handball

Ähnliche Profile