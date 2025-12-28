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ProA: BBC Bayreuth vs. Uni Baskets Münster | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

Video-Highlights des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 27.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa-highlights#barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @uni-baskets-muenster

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