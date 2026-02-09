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ProA: Phoenix Hagen vs. Artland Dragons | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
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Video-Highlights des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 08.02.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @phoenix-hagen @artland-dragons

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