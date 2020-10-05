3. Liga: Schwetzingens Müller mit Glanzparade im Gegenstoß

05.10.20, 11:12 Uhr
Benedikt Müller zeigt eine Glanzparade im Gegenstoß. Highlight-Video aus dem Spiel HG Oftersheim/Schwetzingen gegen HC Oppenweiler/Backnang in der 3. Liga. Die Partie vom 1. Spieltag fand am 03.10.2020 statt.
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