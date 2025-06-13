Oppenweiler und Krefeld steigen trotz Niederlagen auf - die Highlights der Aufstiegsrunde 2

Video-Highlights der Rückspiele der Finals der Aufstiegsrunde in der 3. Liga Handball der Männer vom Wochenende 07.06.2025. #handball #liga3 #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @hcob-maenner @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @mtv-braunschweig @hceintracht-hildesheim