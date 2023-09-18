3. Liga: Entscheidung in der letzten Sekunde in Dutenhofen und Konstanz glänzt mit Kempas - die Highlights des 3. Spieltags

18.09.23, 16:16 Uhr
Video-Highlights des dritten Spieltags in der 3. Liga Handball der Männer vom Wochenende 16./17.09.2023. #handball #liga3 #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @woelfe-wuerzburg @rhein-neckar-loewen @hcob-maenner @s3l-handball @tusferndorf @bergischepanther @ht-muenchen @hsgkonstanz @hsg-rodgau-nieder-roden @interaktivhandballduesseldorfratingen @stralsunder-hv-maenner @tsv-altenholz @tsg-a-h-bielefeld @eintracht-baunatal @hbw-balingen-weilstetten-ii @bruckerpanther @vfl-gummersbach-ii @tus-spenge @hsg-dutenhofen-muenchholzhausen-ii @hsg-hanau
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