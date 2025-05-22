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3. Liga: Die besten der Liga spielen gegeneinander - Entscheidungen im zweiten Spiel - die Highlights der Aufstiegsrunde

3. Handball-Liga Männer
3. Handball-Liga Männer

22.05.25, 14:20 Uhr

Video-Highlights der Aufstiegsrunde in der 3. Liga Handball der Männer. #handball #liga3 #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @hc-empor-rostock @hcob-maenner @tv-gelnhausen @woelfe-wuerzburg @hceintracht-hildesheim @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @tvemsdetten @mtv-braunschweig @handball-net

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